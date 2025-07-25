50-летнюю рязанку осудили за кражу украшений из квартиры

Установлено, что в апреле 2024 года осужденная совершила кражу в одном из домов Касимова. Она приоткрыла входную дверь квартиры и, убедившись, что на звук никто не отреагировал, проникла в жилище, откуда похитила ювелирные украшения. Материальный ущерб потерпевшей составил более 135 тыс. рублей. Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.