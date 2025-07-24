Жителей Рязанской области предупредили о непогоде

В ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 24 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, в отдельных районах ливень, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.