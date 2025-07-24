Житель Подмосковья помогал мошенникам обкрадывать рязанцев

В полицию обратилась 75-летняя жительница областного центра, которая втянулась в телефонный разговор с лжепредставителями банка. Злоумышленники напугали жертву списанием со счета сбережений и убедили положить их в «безопасную» ячейку банка. Чтобы пенсионерка не запуталась к ней послали курьера — «инкассатора». Молодой человек забрал у жертвы 1 миллион 895 тысяч рублей. Полиция нашла приезжавшего в квартиру к женщине 18-летнего жителя Подольска. Его доставили в Рязань. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Житель Подмосковья помогал мошенникам обкрадывать рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 75-летняя жительница областного центра, которая втянулась в телефонный разговор с лжепредставителями банка. Злоумышленники напугали жертву списанием со счета сбережений и убедили положить их в «безопасную» ячейку банка. Чтобы пенсионерка не запуталась к ней послали курьера — «инкассатора». Молодой человек забрал у жертвы 1 миллион 895 тысяч рублей.

Полиция нашла приезжавшего в квартиру к женщине 18-летнего жителя Подольска. Его доставили в Рязань.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).