Врио ректора рязанского агроуниверситета назначили Елену Правдину
Новая руководительница окончила Рязанский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния» и магистратуру Рязанского агротехнологического университета по направлению подготовки «Менеджмент». С 2023 по 2025 год трудилась на должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Врио ректора рязанского агроуниверситета назначили Елену Правдину. Об этом сообщили в соцсетях вуза со ссылкой на приказ регионального минсельхоза от 24 июля.
Новая руководительница окончила Рязанский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния» и магистратуру Рязанского агротехнологического университета по направлению подготовки «Менеджмент».
С 2023 по 2025 год трудилась на должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.