Врио ректора рязанского агроуниверситета назначили Елену Правдину

Новая руководительница окончила Рязанский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния» и магистратуру Рязанского агротехнологического университета по направлению подготовки «Менеджмент». С 2023 по 2025 год трудилась на должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Врио ректора рязанского агроуниверситета назначили Елену Правдину. Об этом сообщили в соцсетях вуза со ссылкой на приказ регионального минсельхоза от 24 июля.

Новая руководительница окончила Рязанский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния» и магистратуру Рязанского агротехнологического университета по направлению подготовки «Менеджмент».

С 2023 по 2025 год трудилась на должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.