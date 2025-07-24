В Wildberries раскритиковали идею запрета на размещение ПВЗ в жилых домах

Компания считает эту инициативу популистской и потенциально вредной для экономики страны. Компания отмечает, что формат ПВЗ уникален для России и позволяет миллионам граждан получать товары повседневного спроса в шаговой доступности. ПВЗ работают по партнерской модели и принадлежат малым предпринимателям, а не маркетплейсу.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ раскритиковали инициативу сенатора Олега Голова, предложившего запретить размещение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторов на первых этажах жилых домов. Об этом пишет News.Ru.

Сенатор аргументировал свою идею жалобами жителей на шум, перегруженность дворов, загрязнение окружающей среды и потенциальные угрозы безопасности, связанные с деятельностью объектов дистанционной торговли в жилых районах.

Wildberries&Russ считает эту инициативу популистской и потенциально вредной для экономики страны. Компания отмечает, что формат ПВЗ уникален для России и позволяет миллионам граждан получать товары повседневного спроса в шаговой доступности. ПВЗ работают по партнерской модели и принадлежат малым предпринимателям, а не маркетплейсу.

Если инициатива будет принята, количество локальных представителей может значительно сократиться, что негативно скажется на экономике. Кроме того, по мнению компании, предложенный подход может привести к необходимости убрать с первых этажей жилых домов аптеки, салоны красоты и другие малые предприятия.