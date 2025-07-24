В выращенном в Рязанской области салате нашли превышение пестицидов
Специалисты провели отбор проб овощной культуры и направили на исследование в лабораторию. В салате нашли превышение предельно допустимой концентрации действующего вещества тиаметоксама, входящего в состав ряда пестицидов. Владельцу продукции вынесли предостережение о недопустимости нарушения.
В выращенном в Рязанской области салате нашли превышение пестицидов. Об этом сообщает Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям
Специалисты провели отбор проб овощной культуры и направили на исследование в лабораторию.
В салате нашли превышение предельно допустимой концентрации действующего вещества тиаметоксама, входящего в состав ряда пестицидов.
Владельцу продукции вынесли предостережение о недопустимости нарушения.