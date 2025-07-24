В Сочи в результате налета БПЛА погибла женщина

Трагедия случилась на улице Авиационной. Отмечается, что две гражданки были на улице в момент атаки дронов. Упавшие обломки ранили одну из них, вторая погибла на месте. По данным Минобороны, всего над территорией региона ликвидировали 7 дронов ВСУ.

В Сочи в результате налета БПЛА погибла женщина. Об этом сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

Трагедия случилась на улице Авиационной. Отмечается, что две гражданки были на улице в момент атаки дронов. Упавшие обломки ранили одну из них, вторая погибла на месте.

По данным Минобороны, всего над территорией региона ликвидировали 7 дронов ВСУ.