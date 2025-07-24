В Рязанской области велосипедист погиб под колесами автомобиля

Авария случилась утром 23 июля в Александро-Невском районе, на 339-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 31-летний житель Липецкой области за рулем «Фольксваген Пассат» сбил 51-летнего велосипедиста. В результате происшествия пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП. По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.