В Рязанской области снизилось количество фальшивых купюр

За первое полугодие 2025 года обнаружили 10 поддельных иностранных банкнот. Не прошли проверку 100-долларовые купюры США. Кроме того, эксперты выявили 22 фальшивые российские банкноты. Это на 44% меньше, чем за тот же период 2024 года. Большинство подделок (11 штук) имитировали банкноты номиналом 5000 рублей, 9 купюр были фальшивыми тысячерублевыми, еще две — двухтысячными.