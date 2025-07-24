В Рязанской области пройдут рейды для пешеходов

В четверг, 24 июля, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области рейды «Пешеход». Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства. Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов. Цель рейда — снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.