В Рязани женщина раздела своего ребенка и играла с ним прямо на столе ресторана

В рязанском «Вкусно и точка» на улице Победы произошел инцидент, вызвавший недовольство посетителей. Об этом сообщил телеграм-канал «Рязань». Молодая мама раздела ребенка до гола и начала играться с ним прямо на столе заведения. Один из посетителей обратился к официанту с просьбой вызвать администратора и сделать замечание женщине, однако его просьба была проигнорирована. Рязанцы выразили свое недовольство поведением как мамы, так и администрации ресторана, отметив, что такие ситуации негативно сказываются на атмосфере заведения. Фото: телеграм-канал «Рязань»

В рязанском «Вкусно и точка» на улице Победы произошел инцидент, вызвавший недовольство посетителей. Об этом сообщил телеграм-канал «Рязань».

Молодая мама раздела ребенка до гола и начала играться с ним прямо на столе заведения.

Один из посетителей обратился к официанту с просьбой вызвать администратора и сделать замечание женщине, однако его просьба была проигнорирована.

Рязанцы выразили свое недовольство поведением как мамы, так и администрации ресторана, отметив, что такие ситуации негативно сказываются на атмосфере заведения.

Фото: телеграм-канал «Рязань»