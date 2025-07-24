В Рязани поймали наркозакладчика

По данным оперативников, рязанец намеревался распространить запрещенные вещества путем организации тайников-закладок на территории областного центра. Его задержали с поличным на улице Новоселов. В ходе досмотра у злоумышленника нашли производное N-метилэфедрона массой 24 грамма.

В Рязани поймали наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным оперативников, рязанец намеревался распространить запрещенные вещества путем организации тайников-закладок на территории областного центра.

Его задержали с поличным на улице Новоселов.

В ходе досмотра у злоумышленника нашли производное N-метилэфедрона массой 24 грамма.

После этого полицейские вместе с задержанным проехали на адрес его проживания. В квартире полицейские обнаружили многочисленные свертки с «синтетикой» массой 46 граммов, девяти граммов гашиша и один грамм марихуаны.

На улице Большой оперативники дополнительно изъяли закладку с производным N-метилэфедрона, которую недавно сделал рязанец.

Возбуждено уголовное дело.