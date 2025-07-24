В России подорожают лекарства

В первую очередь подорожание затронет импортные препараты — в этом году цены на них могут подняться на 20% по сравнению с 2024-м. По словам экспертов, рост связан со сложностями поставок и ограничениями в части платежей со стороны российских регуляторов. А в ближайшие месяцы добавится еще и рост цен вслед за курсами валют.

В России подорожают лекарства. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, в первую очередь подорожание затронет импортные препараты — в этом году цены на них могут подняться на 20% по сравнению с 2024-м.

По словам экспертов, рост связан со сложностями поставок и ограничениями в части платежей со стороны российских регуляторов. А в ближайшие месяцы добавится еще и рост цен вслед за курсами валют.