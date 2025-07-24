В Кремле отреагировали на итоги третьего раунда переговоров с Украиной

Песков подчеркнул, что повестка, предлагаемая Россией на этих переговорах, нацелена на предметную работу.

В Кремле отреагировали на итоги третьего раунда переговоров с Украиной. Заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что повестка, предлагаемая Россией на этих переговорах, нацелена на предметную работу.

По его словам, разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.

Но когда эта встреча состоится — неизвестно.