У рязанских производителей обнаружили 3 тонны небезопасной молочной продукции
Специалисты провели 10 выездных проверок. По результатам выявленных нарушений виновные лица привлечены к административной ответственности. Назначены штрафы на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Сырье объемом три тонны утилизировали.
У рязанских производителей обнаружили 3 тонны небезопасной молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Отмечается, что специалисты провели 10 выездных проверок.
По результатам выявленных нарушений виновные лица привлечены к административной ответственности.
Назначены штрафы на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.
Сырье объемом три тонны утилизировали.