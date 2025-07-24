У рязанских производителей обнаружили 3 тонны небезопасной молочной продукции

Специалисты провели 10 выездных проверок. По результатам выявленных нарушений виновные лица привлечены к административной ответственности. Назначены штрафы на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Сырье объемом три тонны утилизировали.