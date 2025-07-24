Рязанец отпраздновал 90-летний юбилей

Житель Сасовского округа Николай Макариков — кавалер ордена Красной Звезды. Он родился в 1935 году. В 20 лет его призвали в ряды Советской Армии. Служил в правительственных секретных войсках связи, в составе которых был направлен в Венгрию. В 1956 году участвовал в подавлении Венгерского восстания. Спасая взвод при выходе из окружения, был тяжело ранен. Награжден за проявленный героизм при подавлении мятежа.