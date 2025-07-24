Рязанцы могут увидеть в небе туманность «Мессье 27» из созвездия «Лисички»

Отмечается, что ее можно разглядеть на летнем небе над Рязанской областью. «Ее „официальное“ прозвище — Гантель. А некоторые сравнивают ее фотографии… с огрызком яблока», — написал автор.