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Рязанцы могут увидеть в небе туманность «Мессье 27» из созвездия «Лисички»
Отмечается, что ее можно разглядеть на летнем небе над Рязанской областью. «Ее „официальное“ прозвище — Гантель. А некоторые сравнивают ее фотографии… с огрызком яблока», — написал автор.

Рязанцы могут увидеть в небе туманность «Мессье 27» из созвездия «Лисички». Об этом сообщает Telegram-канал «RZNAstro».

Отмечается, что ее можно разглядеть на летнем небе над Рязанской областью.

«Ее „официальное“ прозвище — Гантель. А некоторые сравнивают ее фотографии… с огрызком яблока», — написал автор.

Фото: «RZNAstro»