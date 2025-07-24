Россиянам рассказали, что видеоигры могут укрепить романтические отношения

Видеоигры могут стать ключом к укреплению романтических отношений, утверждают эксперты и сами игроки. Об этом пишет The Guardian. Совместные игровые сессии помогают парам лучше общаться, сотрудничать и открывать друг друга с новой стороны. По мнению специалистов, такие активности становятся более насыщенным и захватывающим опытом по сравнению с традиционным пассивным просмотром сериалов. Психотерапевты также подтверждают эту идею, рассматривая видеоигры как эффективный инструмент в семейной терапии. Например, игра Minecraft может использоваться для совместного выполнения задач, таких как строительство виртуального дома, что помогает выявить динамику в отношениях и навыки взаимодействия между партнерами.

Видеоигры могут стать ключом к укреплению романтических отношений, утверждают эксперты и сами игроки. Об этом пишет The Guardian.

Совместные игровые сессии помогают парам лучше общаться, сотрудничать и открывать друг друга с новой стороны.

По мнению специалистов, такие активности становятся более насыщенным и захватывающим опытом по сравнению с традиционным пассивным просмотром сериалов. Психотерапевты также подтверждают эту идею, рассматривая видеоигры как эффективный инструмент в семейной терапии. Например, игра Minecraft может использоваться для совместного выполнения задач, таких как строительство виртуального дома, что помогает выявить динамику в отношениях и навыки взаимодействия между партнерами.