Россиян начали обманывать под видом приемных комиссий

Мошенники звонят абитуриентам и их родителям и выманивают личные данные для дальнейшей кражи денег. Аферисты используют многоступенчатые схемы, а также принуждают устанавливать на смартфон вредоносные программы. Граждан призвали к внимательности и осторожности.