Россиян начали обманывать под видом приемных комиссий
Мошенники звонят абитуриентам и их родителям и выманивают личные данные для дальнейшей кражи денег. Аферисты используют многоступенчатые схемы, а также принуждают устанавливать на смартфон вредоносные программы. Граждан призвали к внимательности и осторожности.
Россиян начали обманывать под видом приемных комиссий. Об этом пишет официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Мошенники звонят абитуриентам и их родителям и выманивают личные данные для дальнейшей кражи денег. Аферисты используют многоступенчатые схемы, а также принуждают устанавливать на смартфон вредоносные программы.
Граждан призвали к внимательности и осторожности.