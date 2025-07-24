Россия предложила создать рабочие группы для урегулирования конфликта с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достигнутой договоренности в Стамбуле, в результате которой на Украину вернутся 1200 граждан. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении. Третий раунд российско-украинских переговоров, посвященных урегулированию конфликта, состоялся 23 июня и длился 40 минут. Перед началом встречи руководители делегаций, Владимир Мединский и Рустем Умеров, провели личную беседу. В рамках переговоров российская сторона предложила создать три рабочие группы, которые будут заниматься политическими, гуманитарными и военными вопросами для дальнейшего взаимодействия в дистанционном формате. Стороны договорились о продолжении контактов как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп при необходимости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предложения Москвы на переговорах носят конкретный и конструктивный характер, направленный на достижение результатов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достигнутой договоренности в Стамбуле, в результате которой на Украину вернутся 1200 граждан. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

Третий раунд российско-украинских переговоров, посвященных урегулированию конфликта, состоялся 23 июня и длился 40 минут. Перед началом встречи руководители делегаций, Владимир Мединский и Рустем Умеров, провели личную беседу.

В рамках переговоров российская сторона предложила создать три рабочие группы, которые будут заниматься политическими, гуманитарными и военными вопросами для дальнейшего взаимодействия в дистанционном формате. Стороны договорились о продолжении контактов как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп при необходимости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предложения Москвы на переговорах носят конкретный и конструктивный характер, направленный на достижение результатов.