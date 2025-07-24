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Полиция рассказала подробности аварии с мотоциклистом на Первомайском проспекте
Авария случилась утром 23 июля около дома № 56. По предварительной информации, 29-летний местный житель на мотоцикле «Зонтес» столкнулся с автомобилем «Ниссан», под управлением 44-летней рязанки. Недалеко от места ДТП оказался капитан полиции Андрей Нистратов. Он вышел из машины, чтобы посмотреть на причину затора. При виде водителя двухколесного транспорта он оценил серьезность травмы ноги и оказал пострадавшему первую помощь. Правоохранитель дождался приезда врачей и передал 29-летнего мужчину в руки специалистов. По факту ДТП проводится проверка

Полиция рассказала подробности аварии с мотоциклистом на Первомайском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась утром 23 июля около дома № 56. По предварительной информации, 29-летний местный житель на мотоцикле «Зонтес» столкнулся с автомобилем «Ниссан», под управлением 44-летней рязанки.

Недалеко от места ДТП оказался капитан полиции Андрей Нистратов. Он вышел из машины, чтобы посмотреть на причину затора. При виде водителя двухколесного транспорта он оценил серьезность травмы ноги и оказал пострадавшему первую помощь.

Правоохранитель дождался приезда врачей и передал 29-летнего мужчину в руки специалистов.

По факту ДТП проводится проверка