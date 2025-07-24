Мэрия: в Рязани отремонтируют 38 электронных табло

Отмечается, что на эти цели предусмотрено 1,6 млн. рублей. По данным мэрии, электронные табло будут отремонтированы на остановках общественного транспорта: «Таможня», «ул. Вокзальная», «Гостиница «Первомайская», «Пл. Ленина», «Цирк», «Касимовское шоссе», «Кинотеатр «Октябрь», «Школа» (Канищево) и других. Провести ремонтные работы планируется до 1 декабря.