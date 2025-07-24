МЧС опубликовало кадры с места загорания автомобиля в Рязани
Отмечается, что ЧП случилось днем 23 июля на Народном бульваре. На дороге вспыхнула легковушка. К тушению привлекали 5 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В министерстве сообщили, что причиной происшествия стала разгерметизация топливной системы.
МЧС опубликовало кадры с места загорания автомобиля в Рязани. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ЧП случилось днем 23 июля на Народном бульваре. На дороге вспыхнула легковушка. К тушению привлекали 5 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
В министерстве сообщили, что причиной происшествия стала разгерметизация топливной системы.