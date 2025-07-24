Госдума предлагает штрафовать за публичное принижение прав женщин

В Госдуме России был предложен законопроект, направленный на борьбу с публичным принижением прав женщин. Об этом пишет «Газета. ру». Документ, который уже направлен на заключение в правительство, предполагает введение штрафов в размере от 10 до 20 тысяч рублей за призывы, оправдывающие или пропагандирующие модели поведения, ограничивающие права и свободы женщин в сферах образования, труда и участия в общественной и политической жизни. В сопроводительных материалах к законопроекту подчеркивается, что в последнее время в обществе наблюдается рост случаев дискриминации женщин, что требует принятия мер для защиты их прав. Законодатели надеются, что новые меры помогут создать более равноправную и безопасную среду для женщин в России.

В Госдуме России был предложен законопроект, направленный на борьбу с публичным принижением прав женщин. Об этом пишет «Газета. ру».

Документ, который уже направлен на заключение в правительство, предполагает введение штрафов в размере от 10 до 20 тысяч рублей за призывы, оправдывающие или пропагандирующие модели поведения, ограничивающие права и свободы женщин в сферах образования, труда и участия в общественной и политической жизни.

В сопроводительных материалах к законопроекту подчеркивается, что в последнее время в обществе наблюдается рост случаев дискриминации женщин, что требует принятия мер для защиты их прав. Законодатели надеются, что новые меры помогут создать более равноправную и безопасную среду для женщин в России.