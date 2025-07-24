Эксперты спрогнозировали резкий рост стоимости бензина в августе
По словам экспертов, стоимость литра АИ-95 вырастет до 60,2 рубля, а АИ-92 до 55,1 рубля. Среди причин подорожания — ситуации на мировом рынке нефтепродуктов, курс валют, повышение акцизов, инфляция и сезонный спрос.
Эксперты спрогнозировали резкий рост стоимости бензина в августе. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам экспертов, стоимость литра АИ-95 вырастет до 60,2 рубля, а АИ-92 до 55,1 рубля.
Среди причин подорожания — ситуации на мировом рынке нефтепродуктов, курс валют, повышение акцизов, инфляция и сезонный спрос.