Эксперты спрогнозировали резкий рост стоимости бензина в августе

По словам экспертов, стоимость литра АИ-95 вырастет до 60,2 рубля, а АИ-92 до 55,1 рубля. Среди причин подорожания — ситуации на мировом рынке нефтепродуктов, курс валют, повышение акцизов, инфляция и сезонный спрос.