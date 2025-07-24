Деньги умершего в Рязанской области мужчины переведут на счет государства

По данным прокуратуры, деньги мужчины, погибшего в доме престарелых в Ухоловском районе, долгое время не были переведены в собственность государства. Отмечается, что на счете мужчины находилось более 118 тыс. рублей. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании имущества выморочным и передаче его в собственность государства. Заявленные требования прокурора удовлетворены.

Деньги умершего в Рязанской области мужчины переведут на счет государства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, деньги мужчины, погибшего в доме престарелых в Ухоловском районе, долгое время не были переведены в собственность государства. Отмечается, что на счете мужчины находилось более 118 тыс. рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании имущества выморочным и передаче его в собственность государства. Заявленные требования прокурора удовлетворены.