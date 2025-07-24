44-летнего рязанца осудили за хранение наркотиков

По версии следствия, обвиняемый незаконно приобрел и хранил при себе 0,44 грамма наркотика метадон. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, а также обязал пройти курс лечения от наркомании.