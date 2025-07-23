В Совфеде поддержали инициативу о разных ставках по ипотеке в регионах

Разработка различных ставок по ипотечным кредитам в зависимости от региона и количества детей в семье может значительно снизить финансовую нагрузку на граждан. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову. Она отметила, что инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина о введении таких мер является актуальной и перспективной. По словам Епифановой, дифференцированные ипотечные ставки помогут учитывать реальные доходы жителей разных территорий и поддержат многодетные семьи, особенно в регионах с низким уровнем дохода. Это, в свою очередь, будет способствовать строительству жилья в регионах, поддерживать демографический рост и уравновешивать развитие страны, уменьшая миграцию в крупные города. Сенатор добавила, что вопрос уже активно обсуждается на правительственном уровне и может быть реализован в ближайшие годы. Ожидается, что изменения могут вступить в силу к 2027 году после согласования с банковской системой и бюджетным планированием. Епифанова также предложила рассмотреть расширение мер поддержки для семей с детьми, включая налоговые льготы, субсидии на ремонт жилья и развитие социальной инфраструктуры в регионах. Такой комплексный подход, по её мнению, поможет улучшить качество жизни и создать условия для устойчивого экономического и социального прогресса. 17 июля Вячеслав Володин заявил о необходимости установления дифференцированной ипотечной ставки, подчеркнув, что текущая система не учитывает доходы граждан в регионах.

Разработка различных ставок по ипотечным кредитам в зависимости от региона и количества детей в семье может значительно снизить финансовую нагрузку на граждан. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову.

Она отметила, что инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина о введении таких мер является актуальной и перспективной.

По словам Епифановой, дифференцированные ипотечные ставки помогут учитывать реальные доходы жителей разных территорий и поддержат многодетные семьи, особенно в регионах с низким уровнем дохода. Это, в свою очередь, будет способствовать строительству жилья в регионах, поддерживать демографический рост и уравновешивать развитие страны, уменьшая миграцию в крупные города.

Сенатор добавила, что вопрос уже активно обсуждается на правительственном уровне и может быть реализован в ближайшие годы. Ожидается, что изменения могут вступить в силу к 2027 году после согласования с банковской системой и бюджетным планированием.

Епифанова также предложила рассмотреть расширение мер поддержки для семей с детьми, включая налоговые льготы, субсидии на ремонт жилья и развитие социальной инфраструктуры в регионах. Такой комплексный подход, по её мнению, поможет улучшить качество жизни и создать условия для устойчивого экономического и социального прогресса.

17 июля Вячеслав Володин заявил о необходимости установления дифференцированной ипотечной ставки, подчеркнув, что текущая система не учитывает доходы граждан в регионах.

Фото: duma.gov.ru