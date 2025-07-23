В Шацке мужчина украл забор

Обвиняемый, используя грузовой автомобиль, прибыл к месту размещения металлических профилей, расположенных вблизи заброшенной автозаправочной станции. Он демонтировал и украл 53 профлиста. Его задержали сотрудники полиции. Уголовное дело направлено в суд.