В рязанском суде прекратили дело экс-депутата Александра Бурцева и его жены

Согласно картотеке, уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности. Это произошло 21 июля. Бурцева обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения и покушении на дачу взятки, в этом обвиняли и его жену. Уголовное дело в отношении экс-депутата возбудили после прокурорской проверки, которую провели в гордуме в 2020 году. Прокуратура выяснила, что сорок депутатов допустили нарушения в отчетных документах по использованию ежемесячных компенсаций в размере 60 тысяч рублей. Суть обвинений была в том, что парламентарии представили фиктивную отчетность и на самом деле присвоили полученные деньги.

В рязанском суде прекратили рассмотрение уголовного дела экс-депутата гордумы Александра Бурцева и его жены. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Советского районного суда.

Согласно картотеке, уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности. Это произошло 21 июля.

Напомним, Бурцева обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения и покушении на дачу взятки, в этом обвиняли и его жену. Уголовное дело в отношении экс-депутата возбудили после прокурорской проверки, которую провели в гордуме в 2020 году. Прокуратура выяснила, что сорок депутатов допустили нарушения в отчетных документах по использованию ежемесячных компенсаций в размере 60 тысяч рублей. Суть обвинений была в том, что парламентарии представили фиктивную отчетность и на самом деле присвоили полученные деньги.

Александр Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращение дела о мошенничестве. По «делу о компенсациях» Бурцеву следователи «насчитали» присвоение 400 тысяч 500 рублей. Экс-депутат свою вину отрицал. Подробнее о том, как Бурцеву предложили «решить» дело и почему следствие задержало его жену, РЗН. Инфо писал в мае 2022 года.

По «делу о компенсациях» проходили также депутаты Инна Орешина, Дмитрий Панкин, Дмитрий Володин. Никита Усачев и Павел Ахунов. Им вынесли обвинительные приговоры.