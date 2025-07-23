Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
26°
Чтв, 24
24°
Птн, 25
28°
ЦБ USD 78.09 -0.24 23/07
ЦБ EUR 91.78 0.27 23/07
Нал. USD 79.15 / 79.00 23/07 12:00
Нал. EUR 92.41 / 92.00 23/07 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
Вчера 15:08
608
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 327
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 208
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
12 099
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани поймали мужчину, укравшего телефон за 300 тысяч у клиента караоке-бара
В Рязани оперативники уголовного розыска раскрыли кражу дорогого мобильного телефона у клиента караоке-бара. Об этом сообщили в телеграм-канале рязанской полиции. 42-летний житель города обратился в ОМВД России по Железнодорожному району с заявлением о пропаже смартфона флагманской модели стоимостью более 300 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, потерпевший оставил телефон на столике в развлекательном заведении, а когда вернулся, обнаружил его отсутствие. Оперативники быстро установили подозреваемого — 38-летнего местного жителя, который также находился в караоке-баре в тот вечер. Он заметил оставленный телефон и, не раздумывая, украл его. Позже злоумышленник продал гаджет по сниженной цене. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», что может привести к лишению свободы на срок до 6 лет.

В Рязани оперативники уголовного розыска раскрыли кражу дорогого мобильного телефона у клиента караоке-бара. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

42-летний житель города обратился в ОМВД России по Железнодорожному району с заявлением о пропаже смартфона флагманской модели стоимостью более 300 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, потерпевший оставил телефон на столике в развлекательном заведении, а когда вернулся, обнаружил его отсутствие. Оперативники быстро установили подозреваемого — 38-летнего местного жителя, который также находился в караоке-баре в тот вечер. Он заметил оставленный телефон и, не раздумывая, украл его. Позже злоумышленник продал гаджет по сниженной цене.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», что может привести к лишению свободы на срок до 6 лет.