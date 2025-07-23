В Рязани поймали мужчину, укравшего телефон за 300 тысяч у клиента караоке-бара

В Рязани оперативники уголовного розыска раскрыли кражу дорогого мобильного телефона у клиента караоке-бара. Об этом сообщили в телеграм-канале рязанской полиции. 42-летний житель города обратился в ОМВД России по Железнодорожному району с заявлением о пропаже смартфона флагманской модели стоимостью более 300 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, потерпевший оставил телефон на столике в развлекательном заведении, а когда вернулся, обнаружил его отсутствие. Оперативники быстро установили подозреваемого — 38-летнего местного жителя, который также находился в караоке-баре в тот вечер. Он заметил оставленный телефон и, не раздумывая, украл его. Позже злоумышленник продал гаджет по сниженной цене. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», что может привести к лишению свободы на срок до 6 лет.

В Рязани оперативники уголовного розыска раскрыли кражу дорогого мобильного телефона у клиента караоке-бара. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

42-летний житель города обратился в ОМВД России по Железнодорожному району с заявлением о пропаже смартфона флагманской модели стоимостью более 300 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, потерпевший оставил телефон на столике в развлекательном заведении, а когда вернулся, обнаружил его отсутствие. Оперативники быстро установили подозреваемого — 38-летнего местного жителя, который также находился в караоке-баре в тот вечер. Он заметил оставленный телефон и, не раздумывая, украл его. Позже злоумышленник продал гаджет по сниженной цене.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», что может привести к лишению свободы на срок до 6 лет.