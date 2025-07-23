В Рязани пара обокрала мужчину, которому стало плохо
Инцидент произошел в среду, 23 июля, на Московском шоссе. «Мужчина и женщина подошли к мужчине, которому было плохо, и украли у него телефон и бумажник. После женщину пытались догнать, но она убежала в сторону автовокзала», — рассказали очевидцы. Отмечается, что на место вызвали полицейских.
В Рязани пара обокрала мужчину, которому стало плохо. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Инцидент произошел в среду, 23 июля, на Московском шоссе.
«Мужчина и женщина подошли к мужчине, которому было плохо, и украли у него телефон и бумажник. После женщину пытались догнать, но она убежала в сторону автовокзала», — рассказали очевидцы.
Отмечается, что на место вызвали полицейских.