В Рязани пара обокрала мужчину, которому стало плохо

Инцидент произошел в среду, 23 июля, на Московском шоссе. «Мужчина и женщина подошли к мужчине, которому было плохо, и украли у него телефон и бумажник. После женщину пытались догнать, но она убежала в сторону автовокзала», — рассказали очевидцы. Отмечается, что на место вызвали полицейских.