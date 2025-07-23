В Рязани осудят мужчину, который сбил пешехода

По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому переходу, и совершил на него наезд. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело направлено в суд.