Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
25°
Чтв, 24
25°
Птн, 25
28°
ЦБ USD 78.09 -0.24 23/07
ЦБ EUR 91.78 0.27 23/07
Нал. USD 79.35 / 79.00 23/07 13:20
Нал. EUR 92.41 / 92.00 23/07 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
Вчера 15:08
616
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 333
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 220
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
12 104
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани осудили москвича за мошенничество с выплатами
Установлено, что осужденный, воспользовавшись государственной субсидией на приобретение жилья, заключил договор купли-продажи квартиры по завышенной стоимости. В результате этих действий публично-правовой компании «Фонд развития территорий» причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

В Рязани осудили москвича за мошенничество с выплатами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что осужденный, воспользовавшись государственной субсидией на приобретение жилья, заключил договор купли-продажи квартиры по завышенной стоимости.

В результате этих действий публично-правовой компании «Фонд развития территорий» причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно.