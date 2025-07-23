В Рязани осудили москвича за мошенничество с выплатами

Установлено, что осужденный, воспользовавшись государственной субсидией на приобретение жилья, заключил договор купли-продажи квартиры по завышенной стоимости. В результате этих действий публично-правовой компании «Фонд развития территорий» причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно.