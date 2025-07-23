В России спрогнозировали скорое снижение ключевой ставки до 8,5%

Основными факторами, способствующими снижению ставки, эксперт назвал уменьшение количества выданных кредитов, замедление роста цен и экономического развития. Он также отметил, что резкое снижение ставки до 17% было бы слишком поспешным шагом. С начала года инфляция стабилизировалась на уровне около 4% без накопительного эффекта, что позволит к концу года снизить ставку до 15%, считает экономист. Экономист также отметил, что в 2026 году ставка может опуститься до 8,5%. Он выразил сожаление о тех, кто не успел инвестировать в государственные облигации с доходностью 20%, и предупредил, что ставки по депозитам также будут снижаться, примерно до 7-8% в следующем году.

Центробанк планирует снизить ключевую ставку до 18% на ближайшем заседании, и эта тенденция продолжится в ближайшее время. К 2026 году ставка может достичь 8,5%. Об этом пишет «Газета. ру» ср ссылкой на кандидата экономических наук и инвестиционного консультанта Евгения Когана.

Основными факторами, способствующими снижению ставки, эксперт назвал уменьшение количества выданных кредитов, замедление роста цен и экономического развития. Он также отметил, что резкое снижение ставки до 17% было бы слишком поспешным шагом.

С начала года инфляция стабилизировалась на уровне около 4% без накопительного эффекта, что позволит к концу года снизить ставку до 15%, считает экономист.

Коган также отметил, что в 2026 году ставка может опуститься до 8,5%. Он выразил сожаление о тех, кто не успел инвестировать в государственные облигации с доходностью 20%, и предупредил, что ставки по депозитам также будут снижаться, примерно до 7-8% в следующем году.

Фото: Шедеврум.