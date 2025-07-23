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В России появилось новое уголовное наказание
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания. Об этом пишет «NEWS.ru». Теперь суды смогут назначать принудительные работы напрямую, без необходимости замены лишения свободы. Этот закон размещен на официальном сайте правовых актов. Принудительные работы будут применяться за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления для осужденных, которые впервые совершили правонарушение. Максимальный срок такого наказания составляет пять лет. Осужденные будут трудиться в исправительных центрах, при этом от их заработка будет удерживаться от 5% до 20% в доход государства. Однако данное наказание не может быть назначено несовершеннолетним, инвалидам I и II групп, беременным женщинам, предпенсионерам и военнослужащим. В случае злостного уклонения или нарушения режима принудительные работы могут быть заменены на лишение свободы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания. Об этом пишет «NEWS.ru».

Теперь суды смогут назначать принудительные работы напрямую, без необходимости замены лишения свободы. Этот закон размещен на официальном сайте правовых актов.

Принудительные работы будут применяться за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления для осужденных, которые впервые совершили правонарушение. Максимальный срок такого наказания составляет пять лет. Осужденные будут трудиться в исправительных центрах, при этом от их заработка будет удерживаться от 5% до 20% в доход государства.

Однако данное наказание не может быть назначено несовершеннолетним, инвалидам I и II групп, беременным женщинам, предпенсионерам и военнослужащим. В случае злостного уклонения или нарушения режима принудительные работы могут быть заменены на лишение свободы.