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В ДТП на рязанской трассе пострадал пятилетний ребенок
Авария случилась днем 22 июля на 80-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» в Пронском районе. 26-летний житель Скопинского района, управляя автомобилем Chery, столкнулся с LADA Largus под управлением 46-летнего жителя Кораблинского района. Пострадали водитель отечественной легковушки и пассажир автомобиля Chery в возрасте 5-ти лет. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДТП на рязанской трассе пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Авария случилась днем 22 июля на 80-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» в Пронском районе. 26-летний житель Скопинского района, управляя автомобилем Chery, столкнулся с LADA Largus под управлением 46-летнего жителя Кораблинского района.

Пострадали водитель отечественной легковушки и пассажир автомобиля Chery в возрасте 5-ти лет.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.