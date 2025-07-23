В ДТП на рязанской трассе пострадал пятилетний ребенок
Авария случилась днем 22 июля на 80-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» в Пронском районе. 26-летний житель Скопинского района, управляя автомобилем Chery, столкнулся с LADA Largus под управлением 46-летнего жителя Кораблинского района. Пострадали водитель отечественной легковушки и пассажир автомобиля Chery в возрасте 5-ти лет. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ДТП на рязанской трассе пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Авария случилась днем 22 июля на 80-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» в Пронском районе. 26-летний житель Скопинского района, управляя автомобилем Chery, столкнулся с LADA Largus под управлением 46-летнего жителя Кораблинского района.
Пострадали водитель отечественной легковушки и пассажир автомобиля Chery в возрасте 5-ти лет.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.