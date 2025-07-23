Участников СВО освободили от выплат госпошлин по судебным делам

В среду, 23 июля, Путин подписал указ, согласно которому участники СВО не будут платить госпошлину по судебным делам. Речь идет об установлении факта родственных отношений, принадлежности документов лицу, признания отцовства и принятия наследства.