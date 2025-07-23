Рязанские полицейские за полгода изъяли из оборота более 164 кг наркотиков

Отмечается, что с начала года в Рязанской области выявлено 639 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 117 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ, и 150 — в составе группы лиц по предварительному сговору. По итогам 6 месяцев 2025 года полицейские и УФСБ нашли в регионе три нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято 164 кг 396 г наркотических средств, в том числе синтетического происхождения - 148 кг 351 г, каннабисной группы — 12 кг 750 г, опийной группы — 428 г.

Рязанские полицейские за полгода изъяли из оборота более 164 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что с начала года в Рязанской области выявлено 639 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 117 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ, и 150 — в составе группы лиц по предварительному сговору.

По итогам 6 месяцев 2025 года полицейские и УФСБ нашли в регионе три нарколаборатории.

Из незаконного оборота изъято 164 кг 396 г наркотических средств, в том числе синтетического происхождения — 148 кг 351 г, каннабисной группы — 12 кг 750 г, опийной группы — 428 г.