Рязанцы засняли погоню полицейских за квадроциклом в Лесопарке
«На кадрах можно заметить „пролетающий“ квадроцикл, за которым гонится машина правоохранителей с включенной мигалкой и сиреной», — отметили в посте. Удалось ли поймать нарушителей — неизвестно.
Рязанцы засняли погоню полицейских за квадроциклом в Лесопарке. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.
«На кадрах можно заметить „пролетающий“ квадроцикл, за которым гонится машина правоохранителей с включенной мигалкой и сиреной», — отметили в посте.
Удалось ли поймать нарушителей — неизвестно.