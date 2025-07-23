Рязанцы засняли погоню полицейских за квадроциклом в Лесопарке

«На кадрах можно заметить „пролетающий“ квадроцикл, за которым гонится машина правоохранителей с включенной мигалкой и сиреной», — отметили в посте. Удалось ли поймать нарушителей — неизвестно.