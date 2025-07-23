Рязанцы сообщили о «вонючем» ручье на улице Зубковой

По словам местных жителей, ручей течет в районе дома № 8-а на улице Зубковой. Отмечается, что ручей образовался еще 18 июля. «Аромат стоит вдоль всей протяженности ручья. Водители, снижайте скорость в этом районе», — отметили рязанцы.