Рязанцы сообщили о «вонючем» ручье на улице Зубковой
По словам местных жителей, ручей течет в районе дома № 8-а на улице Зубковой. Отмечается, что ручей образовался еще 18 июля. «Аромат стоит вдоль всей протяженности ручья. Водители, снижайте скорость в этом районе», — отметили рязанцы.
Рязанцы сообщили о «вонючем» ручье на улице Зубковой. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
По словам местных жителей, ручей течет в районе дома № 8-а на улице Зубковой. Отмечается, что ручей образовался еще 18 июля.
«Аромат стоит вдоль всей протяженности ручья. Водители, снижайте скорость в этом районе», — отметили рязанцы.