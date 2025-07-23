Рязанцы сообщили о крупе с насекомыми, которую привез крупный сервис доставки

«Манная крупа, внутри уже живет целая колония мукоедов», — написала девушка. Отмечается, что срок годности не истек, упаковка герметично закрыта, значит они туда попали во время фасовки.

Рязанцы сообщили о крупе с насекомыми, которую привез крупный сервис доставки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

«Манная крупа, внутри уже живет целая колония мукоедов», — написала девушка.

Отмечается, что срок годности не истек, упаковка герметично закрыта, значит они туда попали во время фасовки.