Рязанцы рассказали, дружат ли они с начальством

24% жителей оценивают свои отношения с руководителем как дружеские, а 61% — как деловые. В целом 42% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 33% — что мешает.