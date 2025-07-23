Рязанцы пожаловались на многократное списание денег за один проезд по «платнику»

По данным жителей, введеные RFID-метки практически не работают. «А когда срабатывает, то ты оплачиваешь по двойному, тройному, а то и по четвертному тарифу за своего соседа в пробке. Почему нельзя просто поставить камеры, как сделано на всех платных дорогах? Что за танцы с бубном нам устроил владелец платного моста?» — задался вопросом автор.

Рязанцы пожаловались на многократное списание денег за один проезд по «платнику» на Восточной окружной. Об этом сообщается в Telegram-канале «RZN.Life».

По данным жителей, введеные RFID-метки практически не работают.

«А когда срабатывает, то ты оплачиваешь по двойному, тройному, а то и по четвертному тарифу за своего соседа в пробке. Почему нельзя просто поставить камеры, как сделано на всех платных дорогах? Что за танцы с бубном нам устроил владелец платного моста?» — задался вопросом автор.