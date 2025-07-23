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Россиянкам рассказали о наказании за браки с участниками СВО ради денег
В России предложили ввести уголовную ответственность за фиктивные браки с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на председателя движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова. Он отметил, что в стране уже существует ответственность за фиктивные браки с иностранцами, однако случаи, когда россиянки выходят замуж за военнослужащих для получения выплат по их смерти, становятся все более частыми. Резяпов осудил такие действия, подчеркнув, что они спекулируют на жизни и здоровье защитников Отечества. Он обратился в профильные комитеты Госдумы с предложением не только ввести уголовную ответственность за фиктивные браки с целью получения государственных выплат, но и закрепить в законе, что денежные компенсации военнослужащих являются их личной собственностью и не подлежат разделу в случае развода. Также он предложил установить критерии для получения выплат в статусе супруги, включая минимальный срок брака в 12 месяцев и приоритетное право на выплаты для семей с общими детьми. Резяпов подчеркнул необходимость создания системы верификации для контроля случаев фиктивных браков, особенно если они заключены во время боевых действий. Кроме того, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести уголовную ответственность для родителей, препятствующих своим детям заключить брак, отмечая случаи давления со стороны родственников.

В России предложили ввести уголовную ответственность за фиктивные браки с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на председателя движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова.

Он отметил, что в стране уже существует ответственность за фиктивные браки с иностранцами, однако случаи, когда россиянки выходят замуж за военнослужащих для получения выплат по их смерти, становятся все более частыми.

Резяпов осудил такие действия, подчеркнув, что они спекулируют на жизни и здоровье защитников Отечества. Он обратился в профильные комитеты Госдумы с предложением не только ввести уголовную ответственность за фиктивные браки с целью получения государственных выплат, но и закрепить в законе, что денежные компенсации военнослужащих являются их личной собственностью и не подлежат разделу в случае развода.

Также он предложил установить критерии для получения выплат в статусе супруги, включая минимальный срок брака в 12 месяцев и приоритетное право на выплаты для семей с общими детьми. Резяпов подчеркнул необходимость создания системы верификации для контроля случаев фиктивных браков, особенно если они заключены во время боевых действий. Кроме того, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести уголовную ответственность для родителей, препятствующих своим детям заключить брак, отмечая случаи давления со стороны родственников.