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Россиянам рассказали, как должна оплачиваться сверхурочная работа
Эксперт: Сверхурочная работа должна оплачиваться в повышенном размере Важна надлежащая оплата сверхурочной работы, которая должна производиться в повышенном размере. Об этом пишет RT со ссылкой на эксперта сервиса «Работа. ру» Юлию Санину. Она пояснила, что к сверхурочной работе относится та, которая выполняется по инициативе работодателя. Санина отметила, что если работник самостоятельно решает задержаться на работе, это не считается сверхурочной работой и не подлежит дополнительной оплате. «Если человек — трудоголик и сидеть за рабочими делами более восьми часов в сутки для него норма, такая инициатива оплате не подлежит», — добавила она. Эксперт также напомнила, что для привлечения сотрудников к сверхурочной работе необходимо письменное согласие работника, если он не относится к экстренным службам. Работодатели обязаны соблюдать ограничения: не более четырех часов сверхурочной работы в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. Кроме того, беременные женщины, сотрудники младше 18 лет и лица с ученическими договорами не могут быть привлечены к сверхурочной работе. Согласно действующему законодательству, первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — в двойном. В этой связи декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов напомнил о том, что подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю.

Важна надлежащая оплата сверхурочной работы, которая должна производиться в повышенном размере. Об этом пишет RT со ссылкой на эксперта сервиса «Работа. ру» Юлию Санину.

Она пояснила, что к сверхурочной работе относится та, которая выполняется по инициативе работодателя.

Санина отметила, что если работник самостоятельно решает задержаться на работе, это не считается сверхурочной работой и не подлежит дополнительной оплате. «Если человек — трудоголик и сидеть за рабочими делами более восьми часов в сутки для него норма, такая инициатива оплате не подлежит», — добавила она.

Эксперт также напомнила, что для привлечения сотрудников к сверхурочной работе необходимо письменное согласие работника, если он не относится к экстренным службам. Работодатели обязаны соблюдать ограничения: не более четырех часов сверхурочной работы в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. Кроме того, беременные женщины, сотрудники младше 18 лет и лица с ученическими договорами не могут быть привлечены к сверхурочной работе.

Согласно действующему законодательству, первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — в двойном. В этой связи декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов напомнил о том, что подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю.