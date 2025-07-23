Россия и Украина вновь обменялись пленными
Процесс был организован в рамках ранее заключенных стамбульских договоренностей. Группа российских военных вернулась из украинского плена. Взамен были переданы бойцы ВСУ.
Россия и Украина вновь обменялись пленными. Об этом пишет Telegram-канал Минобороны РФ.
Процесс был организован в рамках ранее заключенных стамбульских договоренностей.
Группа российских военных вернулась из украинского плена. Взамен были переданы бойцы ВСУ.
Фото и видео: Telegram-канал Минобороны РФ.