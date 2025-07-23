Российская армия освободила Варачино в Сумской области

Помимо этого, ВС РФ поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины и цех сборки беспилотников. За сутки ВСУ потеряли свыше 1 220 военнослужащих. Российские средства ПВО сбили за сутки 6 управляемых бомб, ракету «Нептун» и 256 БПЛА.