Пряник-мобиль в рязанском Лесопарке сменил оформление

Беспилотный торговый автомобиль перешел на летнюю расцветку. В зимний период он работал в рождественском дизайне. Машина ездит по парку и ВДНХ и продает напитки и тематические пряники.