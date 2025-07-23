Пряник-мобиль в рязанском Лесопарке сменил оформление
Беспилотный торговый автомобиль перешел на летнюю расцветку. В зимний период он работал в рождественском дизайне. Машина ездит по парку и ВДНХ и продает напитки и тематические пряники.
Пряник-мобиль в рязанском Лесопарке сменил оформление. Об этом жители написали в соцсетях.
Беспилотный торговый автомобиль перешел на летнюю расцветку. В зимний период он работал в рождественском дизайне.
Машина ездит по парку и ВДНХ и продает напитки и тематические пряники.