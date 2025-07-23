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Пряник-мобиль в рязанском Лесопарке сменил оформление
Беспилотный торговый автомобиль перешел на летнюю расцветку. В зимний период он работал в рождественском дизайне. Машина ездит по парку и ВДНХ и продает напитки и тематические пряники.

Пряник-мобиль в рязанском Лесопарке сменил оформление. Об этом жители написали в соцсетях.

Беспилотный торговый автомобиль перешел на летнюю расцветку. В зимний период он работал в рождественском дизайне.

Машина ездит по парку и ВДНХ и продает напитки и тематические пряники.