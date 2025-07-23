Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
26°
Чтв, 24
25°
Птн, 25
28°
ЦБ USD 78.09 -0.24 23/07
ЦБ EUR 91.78 0.27 23/07
Нал. USD 79.50 / 79.00 23/07 16:05
Нал. EUR 92.60 / 92.70 23/07 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
Вчера 15:08
640
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 362
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 249
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
12 133
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Проект «Манхэттен» дарит IT-специалистам идеальный баланс работы и досуга

Рязань стремительно меняется — город с историческим наследием, который сегодня все активнее привлекает новые профессиональные сообщества. Здесь уже сформировано сильное IT-комьюнити и развивается современное производство, а инфраструктура города адаптируется к новым реалиям. Девелоперская компания «Мармакс» внимательно следит за этими изменениями и создает проекты, которые органично встраиваются в облик города.

Цифровая Рязань — экосистема для IT-специалистов

В регионе создан IT-кластер, объединивший ведущие технологические компании и Рязанский радиотехнический университет. Резиденты получают доступ к грантам, обучающим программам и мерам господдержки. В области внедряются цифровые решения: платформы для городского управления, проекты в сфере образования, медицины и логистики. Одновременно с этим в Рязани развивается промышленный сектор: в регионе появляются современные производственные площадки, высокотехнологичные предприятия и инжиниринговые центры. Новый вектор развития требует притока инженерных и технических кадров, а значит, и новых решений для комфортной среды.

По оценке экспертов, в Рязань ежегодно переезжают десятки специалистов со всех регионов страны из IT и инженерной сферы. Они выбирают город осознанно: здесь легко совмещать профессиональный рост, повседневный комфорт и полезный досуг. Это особенно актуально для тех, кто работает в гибком графике или удаленно. В таком режиме дом становится полноценной частью рабочего процесса. IT-специалисты выбирают среду, где можно сосредоточиться на задачах, быстро переключиться на спорт или провести встречу онлайн. Они ценят инфраструктуру, которая поддерживает этот ритм — без траты времени на дорогу, когда все необходимое — в пределах комплекса или рядом с ним. Коворкинг на первом этаже заменяет офис, а короткая прогулка ведет к спортзалу, кафе или магазину — все встроено в повседневный маршрут без потери продуктивности.

«Манхэттен»: пространство для тех, кто живет в гибком режиме

Городской квартал «Манхэттен» девелоперской компании «Мармакс» — место для жизни внутренне свободных и амбициозных, готовых к новым открытиям и постоянному развитию. Он расположен в центре Рязани — в окружении деловой инфраструктуры и парков, где реализована концепция 5-минутного города: все необходимое — рядом.

Пространства комплекса проектировались с учетом потребностей специалистов, работающих в гибком графике. На территории предусмотрены коворкинг с Wi-Fi для работы, фитнес-зал и зона воркаута на свежем воздухе. Для личного комфорта — квартиры с террасами и прачечная в соседском центре.

Общественные зоны городского квартала дополняют торговая галерея с магазинами, кафе, ресторанами и салоном красоты. Закрытая охраняемая территория и уютные пространства для общения и отдыха и создают ощущение приватности и ритмичной городской жизни, где все под рукой. А в соседском центре можно уединиться, провести онлайн-встречу или презентацию проекта — все продумано для тех, кто продолжает работать вне офиса.

«IT-специалисты выбирают Рязань благодаря карьерным возможностям и комфортной среде для жизни. „Мармакс“ создает проекты, которые максимально соответствуют этому запросу: здесь можно эффективно погрузиться в проекты, при этом быть ближе к семье и городу», — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс».